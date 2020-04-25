Сеул, , 06:31 — REGNUM Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее возросло за сутки на 10 и достигло 10 718, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, из больниц выписали за последние 24 часа еще 134 человека, переболевших COVID-19. Общее число излечившихся в Южной Корее составило 8 501.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи объявили, что с 27 апреля граждане страны смогут еженедельно покупать по три защитные маски по государственной цене.

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