Красногорск, , 07:08 — REGNUM Первые пять врачебно-сестринских бригад, направленных министерством обороны России для помощи гражданским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, прибыли в больницы Московской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Военные медики были выделены танковой армией Западного военного округа (ЗВО) в ответ на обращение местных органов власти. Прибывшие в регион бригады полностью укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты. Они прошли дополнительную подготовку для работы в условиях эпидемии коронавируса.

По словам командующего ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва, процитированным в сообщении, подразделениями радиационной, химической и биологической защиты округа была проведена специальная обработка 13 тысяч объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования в 26 регионах дислокации войск округа.

«Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв. метров. Работа будет продолжена», — сказал Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о том, что жителям Подмосковья нужно готовиться к резкому скачку числа заражённых коронавирусом.

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