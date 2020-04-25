Токио, , 06:22 — REGNUM Правительство Японии намерено провести проверку информации об отказе больниц принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает телеканал NHK.

Сообщается, что проверке подвергнутся 52 пожарных департамента (в их сферу деятельности также входит и скорая помощь) в Токио и других крупных городах. Власти намерены выяснить, сколько отказов получили врачи скорой помощи от больниц в приеме пациентов, подозреваемых на заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что подобное расследование будет проводиться в Японии впервые.

Ранее сообщалось, что медики скорой помощи в Японии неоднократно сталкивались с отказами медучреждений в госпитализации больных с повышенной температурой тела или симптомами респираторных заболеваний.