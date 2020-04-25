Шицзячжуан, Китай, , 06:18 — REGNUM Общий объем внешней торговли провинции Хубэй на севере Китая достиг 89,2 млрд юаней (около $12,6 млрд) в первом квартале 2020 года, что на 7,3% в годовом исчислении, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Уровень роста внешней торговли провинции в первом квартале оказался на 13,7 процентных пункта выше, чем в среднем по стране. Экспорт провинции просел на 7,9% до 47,4 млрд юаней, в то время как импорт взлетел на 32,2% до 41,8 млрд юаней, сообщили в таможне Шицзячжуана.

Торговля региона с Австралией составила 16,9 млрд юаней, которая стала его самым крупным торговым партнером в первом квартале года, что на 25,3% выше, чем годом ранее. Торговля со странами АСЕАН и Бразилией выросла на 58,2% и 61% в годовом исчислении соответственно.