Асунсьон, , 06:08 — REGNUM Карантин, ранее введенный в Парагвае из-за ситуации с распространением коронавирусом, должен быть отменен постепенно в течение двух месяцев, начиная с 4 мая. Об этом 24 апреля сообщается на сайте парагвайского министерства здравоохранения.

В рамках первого этапа отмены ограничений — с 4 по 21 мая — будет снят запрет на работу предприятий, мастерских, проведение строительных работ, деятельность массажных салонов, парикмахерских, оказание услуг ЖКХ и юридических услуг. Кроме того, жители страны смогут вернуться к занятию спортом на улицах.

Во время второй фазы — с 25 мая по 11 июня — разрешение открыться получат мелкие магазины, а на третьем этапе — с 15 июня по 2 июля — заработают крупные магазины. Отмена карантина завершится возобновлением работы баров, ресторанов, гостиниц и разрешением массовых мероприятий.

При этом отмечается, что этот каждый следующий этап будет осуществляться в случае эффективности предыдущего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля постепенную отмену карантинных ограничений объявили в Аргентине.

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