Шанхай, Китай, , 06:06 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

В муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что всего 302 «импортных» случая заболевания коронавирусом было выявлено в Шанхае за все время. Среди них 216 человек уже были выписаны из госпиталей по выздоровлению. Еще 86 человек продолжают получать лечение, один — в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено всего 12 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 11 случаев — импортные и лишь один местный — в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны на границе с Россией.