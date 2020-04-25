Москва, , 07:07 — REGNUM В субботу, 25 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 25 апреля в Москве переменная облачность, по области местами небольшие осадки, −1… +1 °С.

Ветер западный 5−10 м/с, ночью переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °С днём и −4… +1 °С ночью.

В воскресенье, 26 апреля, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +6… +11 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.