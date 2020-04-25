Пекин, , 06:02 — REGNUM Таможня Шанхая сообщила о выявлении и изъятии саранчи в деревянной посылке из западной Азии впервые за все время работы, сообщает 24 апреля агентство Синьуха.

Пустынная саранча считается одним из самых опустошительных из десятков видов саранчи в мире. Она может перемещаться на 150 км в день и рой из одного квадратного километра саранчи может съесть в день объем пищи, которую съедают 35 тыс. человек.

С 2019 года нашествие саранчи привело к серьезным экологическим, экономическим и социальным последствиям в нескольких странах Восточной Африки, включая Эфиопию, Судан и Кению. На текущий момент угрозы нашествия саранчи в Шанхае нет.