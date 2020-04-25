Анадырь, , 06:02 — REGNUM Новых пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Чукотском автономном округе 25 апреля, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Сообщается, что заболевших выявили при помощи тестирования лиц, контактировавших с зараженными SARS-CoV-2. Отмечается, что у одного из новых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

«Все, кто входит в число контактных с заболевшими, находятся на самоизоляции», — заявил глава чукотского управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.

Ранее на Чукотке было подтверждено шесть случаев заболевания COVID-19. Один из пациентов уже выздоровел.