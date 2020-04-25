Пекин, , 05:57 — REGNUM В Китае выявили 12 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, новых смертельных случаев нет. Об этом 25 апреля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что из новых случаев инфицирования только один является «местным», остальные 11 инфицированных прибыли из-за границы. При этом, общее число таких «заграничных» инфицированных достигло 1 629 человек. 720 из них продолжают лечение, 909 — выздоровели. Умерших среди этой категории граждан Китая нет.

«Местный» случай заражения был выявлен в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае COVID-19 за всё время наблюдения заболели 82 816 человек, включая 4 632 погибших.

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