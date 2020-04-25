Москва, , 05:45 — REGNUM Ввести разовые пропуска для прогулок пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу предложила 24 апреля заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — сообщила она журналистам.

По её словам, при организации выезда граждан на дачи необходимо создать максимально безопасные условия получения пропусков. Ключевую роль в этом вопросе, по словам Киркоры, должны сыграть органы государственной власти

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