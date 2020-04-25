Южно-Сахалинск, , 05:42 — REGNUM В четырех районах Сахалинской области в связи с пожароопасной обстановкой ввели особый противопожарный режим. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Режим, призванный уберечь регион от распространения пожаров, введён в Южно-Курильском, Томаринском, Холмском и Смирныховском районах. Он подразумевает полный «запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ, на всей территории муниципального образования».

В его рамках также предусмотрено ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности — увеличение любого штрафа в два раза и другие меры.

«Обращаю особое внимание, что запрещается выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в железных бочках, мангалах или других ёмкостях», — приводятся в сообщении слова и.о. заместителя главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Антона Дударева.

Всего в 2020 году на территории Сахалинской области произошло 54 случая возгорания сухой растительности в 11 муниципалитетах, на общей площади 16 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 25 апреля, службы лесного хозяйства России за последние сутки ликвидировали 174 пожара в лесах общей площадью 6 936 гектаров.

С 24 апреля режим ЧС был введён в лесах Красноярского края.

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