Богота, , 05:40 — REGNUM Первая группа заключенных в Колумбии начала выходить из тюрем в рамках декрета об освобождении и помещении под домашний арест 4 тысяч осужденных в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом 24 апреля сообщается на странице в Twitter колумбийского пенитенциарно-тюремного института (Inpec).

Среди них 40 мужчин и четыре женщины. 19 заключенных уже находятся под домашним арестом, а 25 человек будут переведены в данный режим в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что по меньшей мере 40 случаев инфицирования коронавирусом было выявлено среди сотрудников психиатрической больницы в колумбийской столице Боготе.

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