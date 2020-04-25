Пекин, , 05:22 — REGNUM Местные суды провинции Цзянси на востоке Китая вынесли приговоры 28 обвиняемым в обрушении строительной платформы в 2016 году, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Обвиняемые приговорены к тюремным срокам от 2 до 18 лет. 24 ноября 2016 года произошло обрушение строительной платформы во время строительства градирни на электростанции в города Фэнчэн провинции Цзясни. Всего 73 человека погибли, двое получили ранения, а прямой экономический ущерб составил 102 млн юаней (около $14,4 млн). Расследование показало, что инцидент оказался крайне серьезным и заслуживающим отдельного внимание.

Все 28 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от двух до 18 лет за преступления, включающие в себя неисполнение прямых обязанностей, злоупотребление властью и взяточничество. Среди них пятеро были оштрафованы. Сама компания была также оштрафована на 2 млн юаней за производство и продажу поддельной и некачественной продукции.