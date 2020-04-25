Токио, , 05:21 — REGNUM По меньшей мере еще 60 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено среди членов команды круизного судна Costa Atlantica, находящегося в японском порту Нагасаки, 25 апреля передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 91 подтвержденном случае инфицирования на борту судна. Один из членов экипажа, у которого диагностировали заболевание COVID-19, находится в больнице в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что среди членов экипажа Costa Atlantica есть один гражданин РФ.

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