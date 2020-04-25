Гонконг, Китай, , 05:13 — REGNUM Китай поделился свежими данными по ситуации с коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1035 случаев заболевания COVID-19 за все время эпидемии, включая четверых погибших. В САР Макао подтверждено 45 заболевших и еще 428 больных выявлено на Тайване, где шесть человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае COVID-19 за все время наблюдения заболели 82 816 человек, включая 4632 погибших.