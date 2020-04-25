Пекин, , 05:05 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Из общего числа заболевших, одиннадцать привезли с собой болезнь из-за рубежа, оставшийся один случай оказался местным. Он выявлен в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Китае достигло 82 816, включая 838 человек, которые по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны. Всего 77 346 человек были выписаны из больниц по выздоровлению.