Мехико, , 05:01 — REGNUM Минздрав Мексики подтвердил 152 случая смерти от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за прошедшие сутки, заявил глава эпидемиологии ведомства Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.

«Количество погибших также выросло до 1221 человека», — заявил он.

К настоящему времени в Мексике подтвердили 12 782 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, за последние сутки в стране выявили более 350 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 апреля количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике превысило 10 тысяч. Из них 4126 составляли активные случаи заболевания.

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