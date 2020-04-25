Пекин, , 05:01 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено на территории центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 25 апреля агентство Синьуха.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в регионе также не выявлено ни одного случая гибели пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки. Всего 24 переболевших опасной инфекцией пациента было выписано из больниц провинции за прошедшие сутки. Все они получали медицинскую помощь в столице региона городе Ухане.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за прошедшие сутки в Китае 89 человек излечились от опасной инфекции. Также еще 12 человек заболели COVID-19.

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