Каракас, , 04:56 — REGNUM Гражданам Венесуэлы разрешат во время действия режима карантина гулять с детьми и совершать прогулки, чтобы размяться, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter.

«В воскресенье мы хотим разрешить гражданам выходить с детьми погулять и размяться с 9 утра и до 6 вечера», — заявил он.

По словам Мадуро, дети теперь смогут выходить на прогулку с родителями при условии соблюдения необходимой дистанции. Также разрешат гулять и пожилым людям старше 65 лет. Им для этого отведут время с 10 утра до 14 часов дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что карантинный режим помог сдержать распространение коронавирусной инфекции на 90%.

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