Токио, , 04:35 — REGNUM Группа врачей в Японии начала попытки лечить пациентов с коронавирусной инфекцией переливанием плазмы, передает телеканал NHK.

Сообщается, что группе медиков разрешили провести испытания такого способа лечения COVID-19. Метод заключается в следующем: больным с коронавирусной инфекцией переливается плазма крови тех, кто выздоровел от COVID-19. Предполагается, что плазма содержит антитела, что поможет больному перенести заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля врачи в Адыгее начали заготовку плазмы крови пациентов, выздоровевших после COVID-19. Предполагается, что плазму будут переливать тяжело больным с коронавирусной инфекцией.

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