Сана, , 04:20 — REGNUM Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» заявили, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нарушает режим прекращения огня, осуществляя бомбежки на севере Йемена. Об этом 25 апреля передает подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на источник в движении.

Так, по данным источника, авиация коалиции нанесла 35 воздушных ударов по различным территориям, включая провинции Саада и Маариб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о продолжении перемирия в Йемене еще на один месяц.

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