Шанхай, Китай, , 04:13 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Шанхае достигла 83,66 года в 2019 году, сообщили 24 апреля в Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 81,27 года, в то время как уровень смертности составил 3,51 на 100 тыс. населения за прошедший год, сообщили в комиссии.

Уровень младенческой смертности составил 3,06 на тысячу, а материнская — 3,51 на 100 тыс. за прошедший год. Согласно данным показателям, Шанхай остается наравне с развитыми странами и региона мира по уровню здоровья жителей. За последние годы Шанхай предпринял ряд усилий по оптимизации распределения медицинских ресурсов и продвижения здравоохранения среди жителей, сообщили в комиссии.

В Китае наблюдается в среднем рост средней ожидаемой продолжительности жизни за последние годы. Так, этот показатель по стране вырос на 74,8 года в 2010 году до 76,7 года в 2017 году.