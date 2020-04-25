Пекин, , 04:05 — REGNUM Еще 89 пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению за прошедшие стуки, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 346 пациентов, переболевших COVID-19, было выписано из госпиталей Китая за все время эпидемии. Общее число заболевших достигло 82 816 человек, включая 4632 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие стуки по всему Китаю было выявлено 11 новых «импортных» случаев заболевания COVID-19

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