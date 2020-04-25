Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Жителям США не следует пить отбеливатель в качестве меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

«Не могу поверить, что мне приходится это сказать, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель», — завил он.

Ранее один из представителей Белого дома на брифинге заявил, что отбеливатель якобы может убить коронавирус SARS-CoV-2 в слюне человека за пять минут.

Отметим, что в состав значительного количества американских отбеливателей входит гипохлорит натрия, который опасен для здоровья человека при употреблении.