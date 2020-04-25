Пекин, , 03:57 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 11 новых «импортных» случаев заболевания COVID-19, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев заболевания в Китае достигло 1629 за все время эпидемии. На материковой части Китая также выявлено три новых случая подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией, включая два «импортных».

Из общего числа «импортных» больных, 909 человек уже были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 720 человек продолжают получать лечение в госпиталях страны, включая 25 человек в тяжелом состоянии.