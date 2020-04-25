Урумчи, Китай, , 03:53 — REGNUM Железнодорожный стрелочный перевод был построен на станции Голмуд, связывающей Цинхай-Тибетскую железную дорогу со строящейся железной дорогой из Голмуда в провинции Цинхай до города Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Железнодорожная линия свяжет столицу Цинхая города Синин с городом Корла в центральной части Синьцзяна и Лхасой, столице Тибетского автономного районе. Цинхай-Тибетская железная дорога была запущена в 2006 году и стала самой высокогорной в мире и самой длинной дорогой, построенной на Тибетском нагорье.

Связанная с ней линия Голмуд-Корла планируется к сдаче в эксплуатацию на цинхайском участке уже в июне. Вся линия должна быть запущено до конца этого года. Благодаря рей время поездки между городами Гомлуд и Корла будет сокращено с нынешних 26 часов до 12 часов.