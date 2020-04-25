Москва, , 03:52 — REGNUM Майские праздники жителям России предстоит провести соблюдая режим самоизоляции, введённый в апреле в связи с распространением коронавируса, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Выступая на совещании вице-премьера России Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, Попова отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет отказаться от всех действующих ограничений.

«Абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, сегодня нельзя, и к этому надо быть готовым», — объяснила она.

Попова добавила, что выход из самоизоляции в России должен быть только поэтапным.

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