Пекин, , 03:43 — REGNUM Китай запускает специальную правоохранительную кампанию Китайской береговой охраны по защите подводных оптических кабелей связи, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Данная кампания призвана усилить защиту оптических кабелей связи, пролегающих по морскому и океаническому дну, обеспечивающих коммуникации между континентами. Кампания продолжится полмесяца и будет сконцентрирована на ключевых морских района.

Прежде всего правоохранители будут инспектировать проведение морских операций и работ, которые могут привести к повреждению подводных оптоволоконных кабелей связи. Но также она направлена и против разного рода преступлений в данной сфере.