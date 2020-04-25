Ухань, Китай, , 03:37 — REGNUM Число тяжелых случаев заболевания COVID-19 в китайской провинции Хубэй снизилось до нуля, сообщили 24 апреля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Последний пациент с тяжелой формой течения заболевания был вылечен в провинции, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн во время пресс-конференции в Пекине.

По данным ежедневного отчета комиссии, опубликованного 24 апреля, последний тяжелый пациент проходил лечение в столице региона городе Ухане. Ни одного нового случая заболевания или подозрения на заболевание новым коронавирусом в провинции выявлено не было.