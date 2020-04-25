Ухань, Китай, , 03:33 — REGNUM Число подтвержденных больных COVID-19, находящихся на лечении в центральной китайской провинции Хубэй, упало до менее 50 впервые за все время эпидемии, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в регионе не выявлено ни одного нового случая подозрения на заболевание опасной инфекцией уже 20-й день подряд. При то, что регион является самым пострадавшим от COVID-19 в Китае, а также ранее был эпицентром эпидемии в стране.

Отметим, что общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в регионе составило на текущий момент 47 человек.