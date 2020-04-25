Москва, , 03:29 — REGNUM В большинстве российских регионов отсутствуют ограничения на проезд транзитного транспорта в связи с распространением коронавируса, сообщили 24 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.

«Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — пояснили в ведомстве.

При планировании поездки в ГИБДД рекомендовали пользоваться только оперативной информацией о ситуации по маршруту движения, изучить информацию на официальных сайтах региональных органов власти, а во время самой поездки иметь при себе все необходимые документы.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщал, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.

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