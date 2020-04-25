Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Власти Соединенных Штатов выдали разрешение на использование 63 разных тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава американского управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Стивен Хан в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы в ускоренном порядке рассмотрели и дали разрешение для 63 тест-систем», — заявил он.

Хан пояснил, что имеются в виду диагностические и лабораторные тест-системы, а также тесты на выявление антител. По его словам, в настоящее время около 400 компаний в США разрабатывают новые тест-системы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-президента США Майка Пенса, к 25 апреля в Соединенных Штатах было проведено около 5,1 млн тестов на выявление коронавируса нового типа. При этом он подчеркнул, что рост числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19 напрямую связан с увеличением количества проводимых тестов.

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