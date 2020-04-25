Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Законность решения Федеральной торговой комиссии (FTC) США о взыскании с компании Facebook штрафа в $5 млрд подтверждена Федеральным судом страны, 24 апреля сообщается на сайте FTC.

Кроме того, судебная инстанция напомнила компании об обязательствах в отношении конфиденциальных данных, а также прозрачности решений, которые принимаются по отношению к защите этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, решение FTC взыскать с Facebook штраф за нарушение при обработке личных данных пользователей было принято еще в июле 2019 года.

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