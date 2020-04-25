Пекин, , 03:02 — REGNUM В общей сложности 2,79 млн супружеских пар было зарегистрировано в Китае за первый квартал 2020 года, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства гражданской администрации КНР, данный показатель оказался на почти 46% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил представитель министерства Сюй Цзяньчжун во время пресс-конференции в Пекине.

В настоящее время 5771 бюро регистрации брака были открыты по всей стране и возобновили работу в штатном режиме после сдерживания эпидемии нового коронавируса в стране.