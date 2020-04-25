Пекин, , 02:58 — REGNUM Китай выделил ценовых субсидий в общей сложности 3,71 млрд юаней (около $524 млн) на поддержку народа, находящегося в нужде в этом году, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Около 81,69 млн человек, включая тех, кто живет на суточные и находится в экстремально тяжелом материальном положении, по всей стране получили временную помощь, сообщили в Министерстве гражданской администрации Китая во время пресс-конференции.

В провинции Хубэй, наиболее других пострадавшей от эпидемии нового коронавируса в Китае, и городские, и сельские жители получили помощь на приобретение различных материалов для жизни. Субсидии составили не менее 500 юаней для городских жителей и не менее 300 юаней для сельских.