Циндао, Китай, , 02:44 — REGNUM Близ города Циндао на востоке Китая вновь разгорелся лесной пожар, который ранее удалось сдержать, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Пожар вновь начал распространяться по площади 24 апреля. Жители близлежащих поселков были эвакуированы. Жертв или пострадавших не зарегистрировано, сообщили власти района Хуандао города Циндао.

Пожар начался около 14:30 по местному времени восточных районах гор Сяочжу в Хуандао. Более 100 пожарных, два пожарных самолета и более 70 единиц пожарной техники сражаются с огнем.