Вашингтон, , 02:30 — REGNUM В Соединенных Штатах было проведено около 5,1 млн тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

«По данным на сегодняшнее утро, 5,1 млн американцев протестированы на коронавирус», — заявил он.

Пенс утверждает, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в США связан с увеличением количества проводимых ежедневно тестов. Поэтому, по его мнению, американцам не следует впадать в уныние или в панику. Напротив, отмечает Пенс, в настоящее время в США наблюдается положительная динамика по части госпитализированных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США приблизилось к 900 тысячам.

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