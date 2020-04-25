Москва, , 02:00 — REGNUM Все 108 случаев заболевания малярией, зарегистрированных в России в 2019 году, были завозными, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в преддверии Всемирного дня борьбы с малярией.

«Случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано. Все случаи малярии, зарегистрированные в 2019 году, были завезены из стран дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что источниками завоза малярии стали 25 африканских стран, ряд других государств. При этом в Россию болезнь попадала через туристов или работников, вернувшиеся из командировок, а также так жителей эндемичных стран.

Всемирный день борьбы против малярии отмечается ежегодно 25 апреля, начиная с 2008 года. Установлен в 2007 году Всемирной ассамблеей по здравоохранению Всемирной организации здравоохранения.

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