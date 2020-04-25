Екатеринбург, , 01:57 — REGNUM Самолет с гражданами России на борту, решившими покинуть Индию из-за пандемии коронавируса, совершил посадку в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом 25 апреля сообщается на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс U6 3740 Гоа — Новосибирск — Екатеринбург прибыл», — говорится в сообщении.

Ранее спецборт совершил промежуточную посадку, высадив часть из 199 пассажиров в аэропорту Новосибирска.

В индийском штате Гоа остаются около 3 тысяч российских граждан, которые заявили о желании вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля, в 17:13 по местному времени самолёт со 199 российскими гражданами на борту вылетел из индийского штата Гоа в Россию.

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