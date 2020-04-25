Бразилиа, , 01:47 — REGNUM 52 995 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено в Бразилии, из них 3 503 — выявлены за последние сутки, 24 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Помимо этого, в стране зарегистрировано 3 670 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За истекшие 24 часа данный показатель вырос на 357. При этом 27 655 пациентов излечились от данного заболевания и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля стало известно, что в Бразилии после COVID-19 выздоровел 99-летний ветеран Второй мировой войны бразилец Эрнандо Армелиндо Пивета.

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