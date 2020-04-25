Брюссель, , 01:15 — REGNUM Поэтапное снятие карантинных ограничений в Бельгии должно начаться с 4 мая, заявила журналистам премьер-министр королевства Софи Вильмес по итогам заседания Национального совета безопасности.

Так, граждане получат возможность совершать в общественных местах пробежки и заниматься спортом по двое. Снятие других, которое начнется после 11 мая, будет уточнено позже в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Вильмес уточнила, что с 4 мая ношение на лице любых защитных средств, в том числе шарфов и самодельных масок, станет обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти планировали начать смягчение карантина с 11 мая.

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