Маскат, , 01:05 — REGNUM Новых 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Омане за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава.

Среди новых пациентов, 35 являются гражданами Омана, остальные — иностранцы. Общее количество выявленных случаев заболевания в султанате достигло 1790. Также за сутки выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Омане составляет 325 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Омане от осложнений COVID-19 скончался один пациент. К 25 апреля в стране зафиксировано девять летальных случаев от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

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