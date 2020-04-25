Мурманск, , 00:39 — REGNUM В Мурманской области за сутки подтверждено еще 193 новых случая заражения новым коронавирусом, из них 192 — у рабочих со стройплощадки «Новатэка».

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV2 выросло до 856 человек. Еще 4 человека получили предварительно положительный тест на коронавирус, результаты находятся на подтверждении.

С начала пандемии в регионе выздоровели уже 70 пациентов с коронавирусом, четверо — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, главный очаг распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области — место строительства Центра морских крупнотоннажных сооружений в Кольском районе. Зараженные были выявлены среди работников одного из подрядчиков «Новатэка» — компании «Велесстрой».

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