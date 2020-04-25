Рига, , 00:32 — REGNUM Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC) Латвии сообщил, что в ночь на 24 апреля от Covid-19 скончался ещё один человек, а всего умерло 12. Заболевание выявлено ещё у шести человек, общее число больных достигло 784, пишет портал LSM.

За сутки медики провели 2039 тестов, всего 43 080. В стационар помещён ещё один человек. Всего там находятся 40 пациентов. У шести болезнь протекает тяжело. Выписано из больниц 74. Официально выздоровление подтверждено у 133.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.