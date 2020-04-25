Москва, , 00:26 — REGNUM На официальном сайте Минобороны России начал работу новый раздел с уникальными фотографиями советских полководцев в период встречи союзных армий на Эльбе в апреле 1945 года, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Проект «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» посвящен советским военачальникам, чьи войска 25 апреля 1945 года соединились на реке Эльба с войсками союзников по антигитлеровской коалиции — американцами. Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и «взаимных» праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Минобороны опубликовало ранее не обнародованные фотографии из семейных архивов советских полководцев и истории из воспоминаний членов их семей.