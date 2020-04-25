Рига, , 00:25 — REGNUM Убытки медицинских учреждений Латвии за время простоя, когда решением правительства в целях борьбы с пандемией Covid-19, был ограничен круг оказываемых населению медицинских услуг, составили 13 млн евро, пишет портал nra.lv.

На пресс-конференции министр Здравоохранения Илзе Винкеле заявила о том, что государство компенсирует 7,1 млн евро из них.

«Согласно принятому правительством решению, на основание договора между государством и лечебными учреждениями, часть тарифа, которым погашались затраты на оплату труда, административные расходы, эксплуатацию зданий, будет направлена на погашение убытков за не оказанные на время простоя услуги» — сказала Винкеле.

Выплачиваемую государством компенсацию клиники смогут использовать лишь для оплаты труда персонала, социальные выплаты, погашение прозводственных и административных расходов.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.