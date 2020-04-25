Рига, , 00:21 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, в интернет-видеотрансляции организованной партией Новое единство (Jaunā vienotība), о том, что закрытие границ на время пандемии Covid-19 в ЕС открыло правду о том, что многие жители Латвии работали заграницей незаконно и сейчас социально не защищены, пишет портал nra.lv.

«Кризис выявил, что теневая экономики существует не только в Латвии» — сказал Ринкевич.

Около 2400 латвийцев, находящихся за рубежом, заявили о желании вернуться домой. Многие из них ждут решения Кабинета Министров об окончании режима ЧС после 12 мая. Ринкевич заметил, что хотя государство не оплачивает репатриацию, однако оно обеспечивает возможность приобрести билеты по вменяемой и понятной цене. В первую очередь, организуя репатриционные рейсы, МИД ориентируется на людей испытывающих социальные проблемы.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.