Париж, , 00:09 — REGNUM Общая смертность во Франции в период с 1 марта по 13 апреля 2020 года на 25% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

По данным Insee, за период с 1 марта по 13 апреля 2020 года во Франции скончались 93 839 человек. В прошлом году в этот же период — 75 100 человек. В 2018 году за этот же период скончались 83 198 человек. Таким образом, рост составляет 25% и 13% соответственно.

Регионом с наибольшим приростом смертности является столичный регион Иль-де-Франс (рост на 91%). Существенный рост на северо-востоке в регионе Гранд-Эст (61%), а также восточный Бургундия-Франш-Конте и северный О-де-Франс (по 24%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная дирекция здравоохранения Франции (DGS) сообщила о 22,2 тыс. жертв коронавируса по состоянию на 24 апреля.