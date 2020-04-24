Женева, Швейцария, , 23:58 — REGNUM Вирусом SARS-CoV-2 в мире заражены 2 626 321 человек, сообщили 24 апреля в ВОЗ.

За прошлые сутки заражение коронавирусной инфекцией зарегистрировано ещё у 81 529 человек, количество летальных исходов выросло на 6260. Общее количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в мире за всё время достигло 181 938.

Максимальный показатель по заражениям отмечается в Европе, где коронавирус подтверждён у 1 284 216 человек, количество летальных исходов — 116 523. В течение суток на европейской территории выявили 32 758 новых случая инфицирования и зарегистрировали 3187 смерти у людей с диагнозом COVID-19.

На территории Америки коронавирус обнаружен, по данным ВОЗ, у 995 510 человек, летальных исходов 50 583. За сутки первый показатель вырос на 38 108, второй — на 2787.

В Восточно-Средиземноморском регионе количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 149 295, количество летальных исходов — на 6608.

Страной с самым большим количеством выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 остаются США: здесь, по данным ВОЗ, 830 053 инфицированных. Испания, по-прежнему на втором месте с 213 024 числом инфицированных, Италия — на третьем месте (189 973).

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